WISSEN – SSV95 Herren: Starke zweite Halbzeit sichert klaren Auswärtssieg – Handball Mülheim-Urmitz III – SSV 95 Wissen 29:41 (15:19)

Die Männer des SSV95 Wissen erkämpfen sich einen 41:29-Erfolg bei der dritten Mannschaft von Handball Mülheim-Urmitz in der Bezirksoberliga. Nach einer zunächst unnötig spannenden Anfangsphase drehte der SSV vor allem in der zweiten Halbzeit auf und entschied das Spiel souverän für sich.

Von Beginn an entwickelte sich ein enges Duell: Nach 24 Minuten stand es lediglich 14:16 aus Sicht der Gastgeber, weil Wissen in dieser Phase kaum Tempo in sein Spiel brachte und im gebundenen Angriff immer wieder zu statisch agierte. So blieb die Partie länger offen, als es eigentlich nötig gewesen wäre. Erst kurz vor der Pause sorgte Rückraumspieler Max Walterschen mit einem Doppelschlag für das 15:19-Halbzeitergebnis.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der SSV dann ein ganz anderes Gesicht: Aus einer stabilen Deckung heraus nutzten die Wissener ihre Chancen konsequent und bauten die Führung Tor um Tor aus. Spätestens beim 20:29 in der 45. Minute war die Partie entschieden. Besonders die überragende Torhüterleistung des Gespanns Daniel Reifenrath / Jan Kilian legte den Grundstein für die starke zweite Hälfte – immer wieder entschärften beide klare Möglichkeiten der Gastgeber und ermöglichten so das schnelle Umschalten.

Im Angriff überzeugten neben Walterschen (12 Tore) auch Niklas Scholz (10 Tore) und Philip Hombach (7 Tore). Ebenfalls treffsicher zeigte sich Niklas Diederich, der alle seine Strafwürfe verwandelte und insgesamt sechsmal traf.

Beide Teams mussten dabei auf wichtige Spieler verzichten. Auf Wissener Seite fehlten unter anderem Toptorjäger Lukas Leidig, Außenspieler Pablo Perez Leal sowie Rückraumspieler Wladimir Tomm. Umso erfreulicher war es, dass die Mannschaft die Ausfälle mit einer geschlossenen Teamleistung kompensieren konnte.

Am Ende stand ein ungefährdeter 41:29-Auswärtssieg, der aufgrund der starken zweiten Halbzeit auch in dieser Höhe verdient war. Für die kommenden Aufgaben wird es nun darum gehen, das Tempospiel noch konstanter aufzuziehen und im Positionsangriff variabler zu werden.

In zwei Wochen steigt das Lokalderby gegen die DJK Betzdorf in Konrad-Adenauer-Halle in Wissen. Bis dahin gilt es die starken Leistungen der letzten drei Spiele zu konservieren.

Für den SSV 95 Wissen spielten: Kilian, Reifenrath – Walterschen M. (12), Scholz (10), Hombach, Philip (7/1), Diederich (6/2), Mosen (4/2), Hering, Brenner (1), Walterschen, T. (1), Stahl