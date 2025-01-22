WISSEN – E-Jgd. SSV Wissen gegen HC Koblenz

Puuuuh, willkommen in der Realität, E-Jgd. verliert 26:4. Das war schon ein ziemlicher Dämpfer beim Spiel gegen die Mannschaft des HC Koblenz. Zwar konnte man 1 Tor mehr als beim letzten Spiel erzielen, aber 26 kassieren ist schon hart! Doch genau das gehört auch zum Sport dazu.

Verlieren, gewinnen, Frust, Lust und Spaß, sind genau die Dinge, die uns formen. Jetzt und in den nächsten Spielen wird sich zeigen, ob das Mannschaftsmotto „Wir sind ein TEAM!“, wirklich von jedem gelebt wird.

Die Trainingsbeteiligung und das Engagement von allen ist bis jetzt wirklich gut und man sieht die Fortschritte in jeder Woche. Wenn weiterhin auch die tolle Unterstützung der Eltern bleibt, werden am Schluss alle davon profitieren!