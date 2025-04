WISSEN – “SSV Wissen erkämpft sich im Saisonfinale ein Unentschieden gegen Rhein-Nette”

Im letzten Spiel der Saison trat der SSV 95 Wissen auswärts gegen die Damen des HSV Rhein-Nette an. Nach einer enttäuschenden Vorstellung im letzten Heimspiel war das Team fest entschlossen, sich mit einer kämpferischen Leistung zu rehabilitieren und die Saison positiv abzuschließen.

Die Wissener Damen begannen die Partie mit einer beeindruckenden Defensivleistung. Die Abwehr stand kompakt und machte es den Gastgeberinnen schwer, einfache Tore zu erzielen oder den Ball effektiv an den Kreis zu bringen. Doch erneut zeigte sich eine Schwäche im Angriff: Die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig, sodass Rhein-Nette nach 20 Minuten eine 8:5-Führung herausspielen konnte.

Trotz des Rückstands bewies der SSV Kampfgeist und hielt das Spiel durch eine engagierte Abwehr sowie eine hervorragende Leistung ihrer Torhüterin offen. Zur Halbzeit lag Wissen mit 10:8 zurück – ein Ergebnis, das Hoffnung auf eine spannende zweite Hälfte machte.

Nach der Pause zeigte sich Wissen deutlich verbessert im Angriffsspiel. Mit mehr Präzision und Entschlossenheit gelang es den Damen, mehrfach bis auf ein Tor heranzukommen. Doch der Ausgleich blieb zunächst aus; Rhein-Nette verteidigte ihre Führung hartnäckig und lag nach 40 Minuten mit 16:14 vorne. In der 50. Minute war es endlich soweit: Der SSV schaffte den Ausgleich zum 16:16 und brachte damit zusätzliche Spannung ins Spiel.

Die Schlussphase war geprägt von hektischen Aktionen, Fehlern und Fehlpässen auf beiden Seiten. Wissen ging kurzzeitig mit 16:17 in Führung, doch die Gastgeberinnen glichen schnell wieder aus (17:17). Fünf Minuten vor Ende brachte der SSV sich erneut mit 18:17 in Front, doch auch diese Führung konnte nicht gehalten werden. In der letzten Minute erzielte Rhein-Nette den entscheidenden Ausgleich zum 18:18. Trotz eines letzten Angriffs gelang es Wissen nicht mehr, den Siegtreffer zu erzielen.

Der SSV 95 Wissen zeigte im Saisonfinale großen Kampfgeist und Moral, besonders in der Defensive. Gegen die körperlich überlegenen Gastgeberinnen hielt das Team stand und bewies in der zweiten Halbzeit auch offensiv mehr Durchschlagskraft. Trotz vieler Fehler in der hektischen Schlussphase war das Unentschieden ein verdienter und versöhnlicher Abschluss einer durchwachsenen Saison.