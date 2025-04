WISSEN – SSV richtet D-Jugend Final Four aus

Am 5. April 2025 fand das Final Four der D-Jugend statt, und der SSV Wissen hatte das Glück, Gastgeber dieses Turniers zu sein. Trotz großer Vorfreude verlief der Tag für die Mannschaft aus Wissen leider nicht wie erhofft.

Im ersten Halbfinale trat der SSV Wissen gegen den späteren Turniersieger TuS Weibern an. Von Beginn an zeigte sich Nervosität und Unsicherheit im Spiel der Wissener Mannschaft. Viele technische Fehler und ein fahriges Agieren luden die Gegner aus Weibern geradezu ein, ihre Stärke im Gegenstoßspiel auszunutzen. In den ersten sieben Minuten konnte Wissen noch einigermaßen mithalten, doch zur Halbzeit führte Weibern bereits mit einem Vorsprung von acht Toren. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem SSV Wissen nicht, sich zu stabilisieren. Fehlende Bewegung in Angriff und in der Abwehr machten es Weibern leicht, ihren Vorsprung weiter auszubauen und das Spiel letztlich deutlich mit 31:17 zu gewinnen. Trotz der klaren Ausgangslage gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer aus der Nachbarstaffel hatte man sich ein besseres Abschneiden erhofft.

Im zweiten Spiel des Tages ging es für den SSV Wissen gegen die JSG Welling/Bassenheim um den dritten Platz. Die JSG hatte ihr Halbfinale gegen Puderbach verloren und war ebenso motiviert, das Turnier positiv abzuschließen. Leider setzte sich bei Wissen das fort, was im ersten Spiel schon nicht funktionierte. Von Beginn an lief die Mannschaft einem Rückstand hinterher, auch hier waren zahlreiche technische Fehler der Grund. Der SSV Wissen konnte sich nicht aufraffen, dagegenzuhalten und zu kämpfen. Bereits zur Halbzeit lag man aussichtslos mit 13:6 zurück. In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild nicht, sodass das Spiel am Ende deutlich mit 27:12 verloren ging.

Natürlich waren die Spieler des SSV nach dem Final Four enttäuscht und frustriert, da man sich doch darauf gefreut, sich mit den besten Mannschaften zu messen. Trotz allem konnten wertvolle Erfahrungen gesammelt werden, die die Mannschaft in ihrer weiteren Entwicklung voranbringen werden. Es bleibt festzuhalten, dass die D-Jugend des SSV Wissen eine tolle und erfolgreiche Saison gespielt hat.

Im spannenden Finale des Turniers konnte sich der TuS Weibern knapp mit 17:15 gegen die Sportfreunde Puderbach durchsetzen und das Final Four für sich entscheiden. Herzlichen Glückwunsch in die Eifel! Abseits des sportlichen Geschehens war das Turnier ein voller Erfolg. Ein großer Dank gilt der hervorragenden Organisation und den zahlreichen Helfern, insbesondere der Backstube Müller, die Pizza und Kuchen stiftete.

Für den SSV95 Wissen spielten: Oparin Nikita, Hundhausen Martha, Meyer Mattis, Meckeler Jakob, Schmidt Tom, Wölke Max Leo, Oberheidt Ben, Müller Marco-Yannik, Kölzer Philipp, Hartmann Dante, Kulcsar Villö, Cherhutsa Vadym, Scheerer Luca