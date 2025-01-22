WISSEN – Spielbericht E-Jgd. SSV Wissen gegen TV Arzheim – Erstes Spiel der neu formierten Handball E-Jgd. Jahrgang 2015-2017 absolviert!

Mit ganz neuem Trikotsatz und etwas weichen Knien ging es in das erste Saisonspiel gegen den TV Arzheim. Das ist nun doch etwas anderes als nur Training und hierbei gegeneinander zu spielen, so das grobe Fazit aller Beteiligten. Umso erfreulicher, dass alles so reibungslos und mit Unterstützung vieler Erwachsener geklappt hat!

Im Spiel konnte sich die Mannschaft um Birgit Gräber viele Chancen raus spielen und schaffte es auch ein ums andere Mal, den Ball in der Abwehr zu erhaschen. Arzheim spielt in dieser Klasse außer Konkurrenz, da Sie ein paar Spieler des älteren Jahrganges unter Ihren Reihen haben. Das merkte man deutlich in der Cleverness und dem besseren Umschaltverhalten nach Ballgewinn. Aber genau deswegen war der Gegner auch heute der Richtige, um zu sehen, wo wir uns gemeinsam noch verbessern können.

Bei den nun kommenden Spielen (Sa. 13.00 Uhr in Koblenz) fließen alle Ergebnisse in die Tabelle mit ein und man wird sehen, ob man außer dem Spaß am Handball, nicht doch ein Wörtchen in der Saison mitreden kann.