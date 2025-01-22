HIRZ-MAULSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Mittwoch, 17. September 2025, findet im Dorftreff Niedermaulsbach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn: 19:00 Uhr

Verschiedenes

Öffentliche Sitzung, Beginn: 19:30 Uhr

Beratung zum Planentwurf des neuen Flächennutzungsplans Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde Dieter Zimmermann, Ortsbürgermeister