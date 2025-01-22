Bürgerkurier

HIRZ-MAULSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Mittwoch, 17. September 2025, findet im Dorftreff Niedermaulsbach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn: 19:00 Uhr

  1. Verschiedenes

Öffentliche Sitzung, Beginn: 19:30 Uhr

  1. Beratung zum Planentwurf des neuen Flächennutzungsplans
  2. Informationen des Ortsbürgermeisters
  3. Verschiedenes
  4. Einwohnerfragestunde
  5. Dieter Zimmermann, Ortsbürgermeister

 

