WISSEN – SF Neustadt II – SSV Wissen 95 (10:30)

Ein gebrauchter Tag für die Damen des SSV Wissen 95: Beim Auswärtsspiel gegen die zweite Mannschaft der SF Neustadt erwischte die Mannschaft keinen guten Tag und musste sich deutlich mit 10:30 geschlagen geben.

Bereits vor Spielbeginn waren die Voraussetzungen schwierig. Aufgrund mehrerer verletzungsbedingter Ausfälle reiste Wissen mit nur zwei Auswechselspielerinnen an. Diese personelle Situation machte sich von Beginn an bemerkbar: Die Gäste verschliefen den Start völlig und lagen nach zehn Minuten bereits mit 2:5 zurück. Erst danach fand die Abwehr etwas besser ins Spiel.

Doch auch im Angriff wollte kaum etwas gelingen. Zahlreiche Chancen blieben ungenutzt – der Ball landete häufig am Pfosten, an der Latte oder in den Händen der gegnerischen Torhüterin. Nach 20 Minuten stand es bereits 4:12, zur Pause lagen die Wissenerinnen mit 6:17 deutlich zurück.

Trotz einer motivierenden Halbzeitansprache und viel Kampfgeist änderte sich nach Wiederanpfiff wenig. Neustadt konnte das Tempo kontrollieren und spielte die Partie souverän herunter, während Wissen weiter mit sich selbst und der Chancenverwertung haderte. Nach 40 Minuten stand es 7:23, zehn Minuten vor Schluss 9:25.

Auch wenn die Gäste bis zum Ende kämpften, war die deutliche 10:30-Niederlage nicht mehr abzuwenden. Der SSV Wissen blieb an diesem Tag hinter den eigenen Möglichkeiten zurück. Trotz der schwierigen personellen Situation wäre mit mehr Konsequenz im Abschluss und etwas mehr Glück im Wurf durchaus ein besseres Ergebnis möglich gewesen.