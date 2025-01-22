WISSEN – Bezirksoberliga Männer – SSV95 Wissen – HSG Römerwall II 35:27 (17:13)

Der SSV95 Wissen hat sein Heimspiel gegen die HSG Römerwall II souverän mit 35:27 gewonnen. Auch wenn der Erfolg zu keiner Zeit wirklich gefährdet war, tat sich die Mannschaft phasenweise schwer und ließ den Gegner immer wieder verkürzen. Trainer Andreas Groß nutzte die Partie, um viel zu wechseln, neue Konstellationen auszuprobieren und allen Spielern Einsatzzeit zu geben.

Von Beginn an drückte der SSV dem Spiel seinen Stempel auf. Angeführt vom überragenden Max Walterschen (13) setzte sich Wissen früh auf mehrere Tore ab und kontrollierte das Geschehen. Auch Niklas Scholz (7) und Niklas Diederich (4/1) trugen maßgeblich zur komfortablen Führung bei. Dennoch gelang es der HSG Römerwall II immer wieder Nadelstiche zu setzen.

Trotz kleinerer Schwächephasen – etwa nach schnellen Gegentoren oder vergebenen Chancen vom Siebenmeterstrich – blieb der SSV die klar spielbestimmende Mannschaft. Die breite Rotation zeigte Wirkung: Jeder Spieler bekam Spielanteile und besonders die jungen Akteure wie Tim Walterschen (2) oder Sebastian Stahl (1) fügten sich gut ein. Auch Kapitän Philip Hombach (3) und Rückraumspieler Robert Ortmann (2) trugen sich im Schlussabschnitt noch doppelt in die Torschützenliste ein.

Auch Torhüter Jan Kilian bot einen gewohnt sicheren Rückhalt und konnte immer wieder mit langen Bällen seine Vorderleute in den Tempogegenstoß schicken.

Am Ende stand ein niemals gefährdeter, auch in der Höhe verdienter 35:27-Erfolg, der dem SSV95 die Möglichkeit bot, Selbstvertrauen zu tanken und gleichzeitig das gesamte Team einzubinden.

Es spielten: Kilian – Walterschen, Max (13), Scholz (7), Diederich (4), Hombach (3), Brenner (2), Ortmann (2), Walterschen, Tim (2), Stahl (1), Nickel (1)