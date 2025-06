WISSEN – Saniertes Schulgebäude offiziell übergeben

Wenn die These denn zutrifft, dass sich Arbeitsumfeld und Ausstattung positiv auf das Lernen auswirken, dann dürfte der Notenschnitt an der Marion-Dönhoff-Realschule plus in Wissen deutlich steigen. Denn: Eine 5 in Mathe oder eine 6 in Deutsch können die Schüler nun auf alles, aber nicht mehr auf die schlechten Rahmenbedingungen schieben. Rund 6,5 Millionen Euro hat der Kreis Altenkirchen als Schulträger mit Unterstützung von Bund und Land in Hand genommen, um das Atriumgebäude umfassend zu sanieren (nachdem vor Jahren bereits das B-Gebäude modernisiert und erweitert wurde). Im Mittelpunkt standen die energetische Sanierung, die Barrierefreiheit und der Brandschutz, die Schule freut sich aber auch und vor allem über neue Werk- und Verwaltungsräume samt Aula. Seitens des Kreises hatten Martina Hofmann und Dirk vom Gebäudemanagement viel Herzblut in das Projekt investiert.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde zu Fertigstellung der Arbeiten fand jetzt die symbolische Schlüsselübergabe von Landrat Dr. Peter Enders an Schulleiter Sebastian Holl statt. Und der Landrat hielt direkt fest: „Es lohnt sich, in Wissen zu investieren!“ Die Sanierung bedeute nicht nur eine technische Modernisierung, sondern sei vielmehr eine Investition „in die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen“. Das lasse sich der Kreis auch gerne Geld kosten: „Auch wenn nicht immer alle baulichen Wünsche sofort erfüllt werden können, arbeiten wir doch kontinuierlich daran, die hier und da in die Jahre gekommene Infrastruktur auf Vordermann zu bringen“, Enders.

Regierungsschuldirektor Jörg Kurtscheidt von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sprach von einem „Meilenstein auf dem Weg der Generalsanierung“. Die moderne Lernumgebung passe sehr gut zur pädagogischen Ausrichtung der Realschule plus (u.a. „Schule der Zukunft“). Dank der Investitionen werde die Bildungsqualität nochmals gesteigert.

„Toll“ und „phantastisch“ – das waren zwei Adjekive, die Schulleiter Holl gleich mehrfach in den Mund nahm. Und so ließ er keinen Zweifel daran, wie zufrieden und glücklich die Schulgemeinschaft mit dem Ergebnis der Arbeiten ist. „Als unsere Schüler zum ersten Mal die neuen Werkräume sahen, waren sie nicht mehr zu halten.“ Zugleich bedankte sich Holl für die gute Zusammenarbeit mit dem Kreis.

Die Grüße der Verbandsgemeinde Wissen überbrachte der 1. Beigeordnete Ulrich Marciniak, der sich über das „starke Zeichen für die Bildungsgemeinschaft in Wissen“ freute. So werde die Schule noch mehr ein Ort des Lernens, des Entdeckens und des Wachsens, an dem Jugendliche ihr ganzes Potenzial entfalten könnten.

Die Einsegnung der neuen Räume übernahm abschließend der ev. Pfarrer Marcus Tesch (auch in Vertretung von Pfarrer Martin Kürten). Für eine tolle musikalische Begleitung der Feierstunde sorgte das Schulorchester unter Leitung von Christoph Becker.