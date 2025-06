NEUWIED – StadtLesen am Pfingstwochenende in der Deichstadt

Über das lange Pfingstwochenende verwandelt sich der Neuwieder Marktplatz in eine große Freiluftbibliothek. Das beliebte StadtLesen, das seit 17 Jahren im Sommerhalbjahr durch die deutschen und österreichischen Innenstädte tourt, macht vom 05. bis zum 08. Juni erstmalig auch in der Deichstadt Station. Im Gepäck hat es mehr als 3.000 Bücher aus dem aktuellen Verlagsprogramm von über 125 Partnerverlagen und reichlich bequeme Sitzmöbel. Leider hat der Wetterbericht mit viel Regen recht gehabt, denn vor der Eröffnung mussten Sitzmöbel eingepackt und Bücherschränke zugeklappt werden. Um 18.00 Uhr als DeichstadtFreunde Vorstandsmitglied Kai Uwe Ritter das Micro für seine Eröffnungsrede ergriff und Oberbürgermeister Einig die Gäste begrüßte kam doch tatsächlich auch mal die Sonne raus und die mitgebrachten Regenschirme konnten zu bleiben.

Geplant ist ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Lesungen für kleine und große Bücherfreunde an allen vier Veranstaltungstagen in die Neuwieder Innenstadt. Eröffnet wurde das Programm von der Neuwieder Autorin Jasna Mittler, die aus ihrem Roman „Blau Auge“ las. Bis auf zwei Stuhlreihen vor der Bühne, saßen oder lagen die Besucher in Liegestühlen und bunten Sitzsäcken am Ende des Marktplatzes vor der neuen Toilettenanlage, die wegen einer falschen Höhe nun immer noch nicht in Betrieb genommen werden kann. (mabe) Fotos: Marlies Becker