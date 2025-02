WISSEN – Sachbeschädigungen am Regio-Bahnhof- mehrere Täter schnell ermittelt

In der Nacht zum 01. Februar 2025 kam es am Regio-Bahnhof im Stadtgebiet Wissen zu Sachbeschädigungen an einem Personenaufzug. Die zunächst unbekannten Täter, entnahmen aus dem Gleisbett mehrere Steine und warfen sie vom gegenüberliegenden Bahnsteig auf die Glasscheiben des Aufzuges. Die Scheiben wurden dabei beschädigt; es entstand hoher Sachschaden. Der Regio-Bahnhof ist einer der wenigen Bahnhöfe die im Eigentum einer Kommune steht, so dass der hohe Schaden die Fiskalverwaltung der Stadt Wissen trifft. Nach Hinweise eines aufmerksamen Zeugen, konnten im Rahmen sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen, drei Tatverdächtigte im Stadtgebiet Wissen festgestellt und identifiziert werden. Einer der tatverdächtigten Personen war den Beamten kein Unbekannter, da er bereits in der Vergangenheit mehrfach delinquentes Verhalten zeigte. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, dass nach Abschluss der Ermittlungen an die zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben wird. Quelle: Polizei