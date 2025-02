WISSEN – Probetraining beim Schützenverein Wissen

Recht zufrieden war der Wissener Schützenverein mit dem Interesse an seinem offenen Training im heimischen Schützenhaus. „Gut einhundert Sportbegeisterte haben unsere Einladung angenommen, was sehr positiv ist und die Arbeit der Vereinsmitglieder unterstützt“, so ein Mitglied des Vorstands am Ende der Veranstaltung. Besonderen Augenmerk hatte man auf potenzielle Einsteiger jüngeren Alters gerichtet. Erfahrene Schützeninnen und Schützen erklärten den Umgang mit dem Lasersportgerät in allen Einzelheiten und ermunterten die Aspiranten zu einem ersten Anhalten auf den Zielpunkt. „Schießsport vereint zahlreiche mentale und physische Eigenschaften, steigert die Konzentrationsfähigkeit und ist ein perfekter Ausgleich zu Schule und Beruf“, heißt es in einem internen Werbeblatt. Jetzt hoffen die Wissener, dass der eine oder andere Trainingsteilnehmer dem Verein dauerhaft erhalten bleibt. (bt) Fotos: Bernhard Theis