WISSEN – RETRO BOXING e. V. startet im Frühjahr – neuer Boxverein bringt Tradition und Werte nach Wissen

Mit RETRO BOXING e. V. entsteht in Wissen ein neuer Boxverein, der den klassischen Boxsport mit klaren Werten und moderner Vereinsarbeit verbindet. Die offizielle Eröffnung ist für das Frühjahr geplant, interessierte Sportlerinnen und Sportler können sich jedoch bereits jetzt informieren und Mitglied werden.

RETRO BOXING e. V. versteht Boxen nicht nur als Wettkampf, sondern als Schule fürs Leben. Im Mittelpunkt stehen Respekt, Ehrgeiz, Disziplin und Zusammenhalt – Werte, die im Training ebenso wichtig sind wie außerhalb des Rings. Das Angebot richtet sich an Anfänger wie Fortgeschrittene, Jugendliche wie Erwachsene, die den Boxsport strukturiert, fair und verantwortungsvoll erlernen möchten.

Der Verein RETRO BOXING e. V. wird als eingetragener Verein geführt und legt großen Wert auf Transparenz und klare Strukturen. Aktuell stehen die Mitgliederverträge bereits online zur Verfügung. Diese können auf der Vereinswebsite www.retro-boxing.de im Bereich „Download“ eingesehen und heruntergeladen werden. So haben Interessierte die Möglichkeit, sich frühzeitig über Bedingungen, Trainingsangebote und Vereinsabläufe zu informieren.

Mit RETRO BOXING e. V. erhält Wissen einen neuen sportlichen Treffpunkt, der Tradition und Gemeinschaft in den Vordergrund stellt. Weitere Informationen zur Eröffnung, zu Trainingszeiten und zur Mitgliedschaft sind ebenfalls auf www.retro-boxing.de zu finden und werden dort fortlaufend aktualisiert.