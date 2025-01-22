GIELEROTH – Bildungspolitik im Fokus – Einladung zum bildungspolitischen Dialog in Gieleroth mit Philip Schimkat und Bettina Brück, Staatssekretärin

Die Bildungslandschaft in Rheinland-Pfalz steht vor vielfältigen Herausforderungen und Chancen. Um aktuelle bildungspolitische Themen gemeinsam zu diskutieren und Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln, lädt SPD-Landtagskandidat Philip Schimkat, Bettina Brück, Staatssekretärin im Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz, zu einem offenen bildungspolitischen Dialog ein.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 11. Februar 2026, um 18:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Gieleroth (Zum Herzberg, 57610 Gieleroth) statt.

Im Mittelpunkt des Abends stehen die Stärken des Bildungsstandortes Rheinland-Pfalz sowie zentrale Fragen der Fort- und Weiterbildung, des lebenslangen Lernens, der Chancengleichheit im Bildungssystem und der zukünftigen Bildungsgerechtigkeit im Land. Ziel ist es, unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen und den Austausch zwischen Politik, Praxis und Gesellschaft zu fördern.

„Bildung lebt vom Dialog. Gerade in Zeiten des Wandels ist es wichtig, zuzuhören, Erfahrungen ernst zu nehmen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Ich freue mich sehr auf den offenen Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern sowie auf die Impulse aus der Praxis“, betont Philip Schimkat im Vorfeld der Veranstaltung.

Mit Bettina Brück wird eine erfahrene und landesweit anerkannte Bildungspolitikerin erwartet. Die frühere Landtagsabgeordnete trägt seit 2021 als Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium maßgeblich Verantwortung für die Ausgestaltung der Bildungspolitik im Land.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich mit ihren Erfahrungen, Anregungen und bildungspolitischen Schwerpunkten aktiv in die Diskussion einzubringen. Foto: Susi Knoll, SPD RLP