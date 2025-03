WISSEN – Podiumsdiskussion in Wissen- Zukunft unserer Kindertagesstätten

WISSEN – Podiumsdiskussion – Zukunft unserer Kindertagesstätten. Gordon Schnieder Teil des Koalitionsteams im Bereich Bildung.

Die Altenkirchener Kreis CDU mit ihrem Kreisvorsitzenden Dr. Matthias Reuber wird wie angekündigt an Mittwoch, 19. März, 18.00 Uhr eine Podiumsdiskussion im Wissener Kulturwerk zum Thema „Aktuelle Situation in den heimischen und rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten“ durchführen. Ursprünglich sollte zu diesem Termin der Spitzenkandidat der CDU für die kommende Landtagswahl, Gordon Schnieder als Gastredner und Diskussionsteilnehmer vor Ort sein. Schnieder ist aber durch die Koalitionsverhandlungen im Bereich Bildung die ganze Woche in Berlin gebunden.

„Wir freuen uns sehr, dass Gordon Schnieder Teil des Verhandlungsteams ist und sich in Berlin auch für bessere Rahmenbedingungen für unsere Kitas einsetzen wird. Kinder sind unsere Zukunft und brauchen beste Startmöglichkeiten von Anfang an. Dies wird ein wichtiger Punkt der Koalitionsverhandlungen im Bereich Bildung sein.“, so Reuber. Gordon Schnieder wird zu Beginn der Veranstaltung ein digitales Grußwort halten. Im Anschluss wird die Veranstaltung wie geplant mit einer Podiumsdiskussion und einer Diskussionsrunde weitergehen.

Neben Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff, dem Landtagsabgeordneten Dr. Matthias Reuber und der Bildungspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Jenny Groß, werden Tanja Weger (stellvertretende Leiterin Kita Lummerland, Wissen) und Marina Schramm (Leitung Kita St. Katharina Wissen-Schönstein) an der Podiumsdiskussion teilnehmen und die Situation in unseren Kitas ausführlich darstellen. Im Anschluss sind alle Gäste der Veranstaltung gefragt ihre Sichtweise und Fragestellungen in die Diskussion einzubringen.