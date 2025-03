ALTENKIRCHEN – Wir lassen den Funken überspringen

Die insgesamt 20 Übungsleiterinnen, mit leider nur einem Übungsleiter, trafen sich zum Erfahrungsaustausch. Sie sind für das kommende Jahr wieder sehr motiviert. “Es ist leichter andere zu begeistern, wenn man selbst begeistert ist, so der Tenor aller Kursleiter im DRK-Kreisverband Altenkirchen. Die kreisweit angebotenen Gymnastik- und Tanzkurse werden von rund 400 Teilnehmern meistens 1x pro Woche genutzt. Bewegungsprogramme sind zunehmend ein wichtiges Angebot für die wachsende Zahl von Menschen, die mit Erkrankungen aktiv sein wollen oder die trotz Einschränkungen etwas für ihre Gesundheit tun wollen, z. B. für Senioren oder chronisch Kranke. Problemen vorbeugen durch gezielte, vor allem aber konsequent durchgeführte Übungen für Gelenke, Rücken oder den ganzen Bewegungsapparat, das sollte Ihr Ziel sein. Darüber hinaus bietet das DRK eine Gemeinschaft mit Gleichaltrigen in lockerer Runde – mit Bewegung, Sport und Spaß! Interessierte können sich bei Birgit Schreiner, Tel 02681 – 800644 (vormittags) oder per E-Mail: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de melden oder ohne Voranmeldung zu einer Schnupperstunde in der nahen Umgebung kommen. Birgit Schreiner