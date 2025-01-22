WISSEN – Orchidee Stendelwurz im Wisserland

Es ist vielleicht nicht jedermann geläufig, aber auch im Wisserland lassen sich Orchideen finden. So beispielsweise die Breitblättrige Sumpf- oder Stendelwurz. Das unter Schutz stehende Gewächs wurde sogar 2006 von den Vorständen des Arbeitskreises Heimische Orchideen bei ihrer Jahrestagung zur „Orchidee des Jahres“ gekürt. Ihren Namen verdankt sie den großen Tragblättern am unteren Stengel. Ein naher Verwandter, die Violette Stendelwurz und oft mit ihr verwechselt, ist Orchidee des Jahres 2026. In Wissen wurde die breitblättrige Ausgabe vor einigen Jahren auf dem Haldengelände der früheren Alten Hütte/Aufbereitung am Brölbach in der Brückhöfe entdeckt. Das ist nachvollziehbar, denn sie bevorzugt schwach kalkhaltigen Boden, eben Material, welches aus dem Überbleibsel der Eisenverhüttung hervorgeht. Eine kürzlich erfolgte Nachsuche an der selben Stelle führte leider zu keinem Ergebnis. Die Alte Hütte selbst wurde 1766 erstmals mit einem Hochofen brieflich erwähnt. 1865 kam ein zweiter Ofen hinzu. Verarbeitet wurden unter anderem Erze der Grube Vereinigung in Katzwinkel, die mit einer Schmalspurbahn mit Wissen verbunden war. Mit dem Bau der neuen Alfredhütte hinter dem Wissener Bahnhof wurde die Alte Hütte stillgelegt und machte einer hochmodernen Aufbereitungsanlage Platz. Das Material kam aus Bitzen (Grube St. Andreas) und Eichelhardt (Grube Petersbach) per Seilbahn. Das alles ist längst Geschichte. Das Gelände ist seit über zwei Jahrzehnten als Gewerbegebiet ausgewiesen und beherbergt unter unterem eine Spedition und zwei Firmen für Kabelsatzbau. (bt) Fotos (3) und Archiv (1): Bernhard Theis

-Stendelwurz-

In den 1930er Jahren war die Alte Hütte schon Geschichte. Sie hatte einer modernen Aufbereitungsanlage mit den charakteristischen Röstöfen Platz gemacht.

-Alte Hütte 1930er Jahre-

Hier auf dem ehemaligen Haldengelände am Brölbach wurde die Orchidee

gefunden.

-Halde-

Seit mehr als zwei Jahrzehnten befindet sich auf dem Gebiet der früheren Alten Hütte ein gleichnamiges Gewerbegebiet.

-Luftbild 2002-