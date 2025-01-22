NEUWIED – Brand in Neuwied am 09.08.2026 – Zeugen gesucht

Neuwied – Sonntag, 09.08.2026, kam es gegen 21 Uhr in einem Waldgebiet im Bereich Neuwied-Feldkirchen/Leutesdorf, nahe der Brombeerschenke, zum Brand eines Holzstapels. Die Kriminalinspektion Neuwied hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Bei dem Brand sind etwa 60 Festmeter Holz verbrannt. Die Kriminalinspektion Neuwied bittet Personen, die Hinweise zum Brand geben können, sich telefonisch unter 02631 878-0 zu melden. Quelle: Polizei