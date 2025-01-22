WISSEN – Neuer Workshop der Kreisjugendpflege – Manga zeichnen

Die Kreisjugendpflege bietet am Samstag, 22. November, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr einen Workshop zum Manga zeichnen in Wissen an.

Mittlerweile begegnen uns Mangas auch in unseren ländlichen Büchergeschäften. Die japanischen Comics sind fester Bestandteil unserer Popkultur geworden. In diesem Kurs werden die Teilnehmenden ermutigt, einen einzigartigen Stil zu entwickeln. Die strukturierte Herangehensweise ermöglicht eine umfassende Einführung in die verschiedenen Aspekte des Mangazeichnens – von den Grundlagen bis zur fortgeschrittenen Gestaltung von Charakteren und Geschichten. Das gemeinschaftliche Zeichnen mit Gleichgesinnten unterstützt den Spaßfaktor und Austausch.

Der Kurs richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Die Teilnahme kostet 12 Euro. Anmeldung: Kreisverwaltung Altenkirchen, Jenny Weitershagen, E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis.ak.de, Tel.: 02681-812541.