HAMM – Verkehrsunfallflucht in Hamm (Sieg)

Dienstag, 11. November 2025, ereignete sich zwischen 07.30 Uhr und 16.35 Uhr in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde ein, auf einem Parkplatz zwischen der Straße Auf der Bitze und der Lindenallee abgestellter, Seat Leon durch einen Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle Polizei