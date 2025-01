WISSEN – Neuer Manga-Kurs

Die Kreisjugendpflege bietet am Samstag, 22. Februar, von 10 bis 16 Uhr einen Manga-Workshop in Wissen an. Mittlerweile begegnen uns Mangas auch in unseren ländlichen Büchergeschäften. Die japanischen Comics sind fester Bestandteil unserer Popkultur geworden.

In diesem Kurs werden die Teilnehmenden ermutigt, einen einzigartigen Stil zu entwickeln. Die strukturierte Herangehensweise ermöglicht eine umfassende Einführung in die verschiedenen Aspekte des Mangazeichnens, von den Grundlagen bis zur fortgeschrittenen Gestaltung von Charakteren und Geschichten. Das gemeinschaftliche Zeichnen mit Gleichgesinnten unterstützt den Spaßfaktor und Austausch.

Der Kurs richtet sich an Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren (Kosten: 10 €). Anmeldung ab sofort möglich per E-Mail an jennifer.weitershagen@kreis.ak.de oder 02681-812541.