KREIS ALTENKIRCHEN – Kreis-Wirtschaftsförderung veröffentlicht Unternehmensleitfaden zur Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Altenkirchen hat einen knapp 50-seitigen Leitfaden für Unternehmen erstellt, der diese bei der Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland unterstützt. Trotz der aktuell schwächelnden Wirtschaft bleibt der Bedarf an Fachkräften in der Region hoch und ist damit ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit. Der Arbeitsmarkt im Landkreis Altenkirchen wird die bestehende und sich voraussichtlich weiter vergrößernde Fachkräftelücke langfristig nicht aus eigener Kraft schließen können. Es wird daher immer wichtiger werden, qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland in heimische Unternehmen zu integrieren. Der neu veröffentlichte Unternehmensleitfaden der Wirtschaftsförderung ist dabei ein hilfreicher Begleiter. Er bietet Unternehmen eine praxisnahe Orientierungshilfe und unterstützt sie dabei, die Herausforderungen der internationalen Fachkräfterekrutierung zu meistern. „Die heimische Wirtschaft ist zunehmend auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, betont Landrat Dr. Peter Enders. „Dies ist nicht nur eine wirtschaftliche Notwendigkeit, sondern auch eine Chance, die Unternehmen nutzen sollten.“

Um Unternehmen bei der Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland zu unterstützen, hat die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen bereits seit Herbst 2023 ein eigenes Fachkräfteportal www.fachkraefte-ak.de aufgebaut. Dieses steht den Unternehmen im Landkreis kostenlos zur Verfügung und bietet eine zentrale Anlaufstelle für die Suche nach internationalen Fachkräften. „Viele Unternehmen scheuen sich noch, Fachkräfte aus dem Ausland zu rekrutieren, erkennen aber auch, dass die bisherigen Anwerbemethoden zur Gewinnung neuer Mitarbeiter nicht mehr ausreichen“, erklärt Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen. Als Herausforderungen sehen viele Unternehmen den hohen bürokratischen Aufwand, die benötigten zeitlichen Ressourcen zur Integration der Person, kulturelle Unterschiede und den Wohnungsmangel. „Mit unserem Leitfaden möchten wir Unternehmen Mut machen, einen ersten Einstieg in die Thematik erleichtern und ihnen konkrete Hilfestellung an die Hand geben“, führt Fides Lang, Projektleiterin für den Bereich „Fachkräfte“ bei der Wirtschaftsförderung, weiter aus.

Der Leitfaden bietet Unternehmen eine umfassende Orientierung. Er erläutert die Funktionsweise des Fachkräfteportals der Wirtschaftsförderung und gibt Tipps, wie sich Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit Arbeitskräften aus dem Ausland vorbereiten können. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erläuterung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes und des Einreiseprozesses aus Drittstaaten. Zudem enthält der Leitfaden eine Vielzahl an wichtigen Beratungs- und Informationsstellen, an die sich Unternehmen wenden können und beleuchtet unterschiedliche Hilfsangebote und Projekte. Im Interview mit dem Personalleiter der Karl Georg GmbH aus Ingelbach-Bahnhof, Michael Gulden, berichtet auch ein heimisches Unternehmen über gesammelte Erfahrungen. Das Unternehmen hat bereits erfolgreich Auszubildende aus Ruanda rekrutiert. „Die Erfahrungen von der Firma Karl Georg zeigen, dass die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland nicht nur machbar, sondern auch äußerst erfolgreich sein kann“, betont Lars Kober. Der Leitfaden enthält darüber hinaus ein umfassendes Informationsangebot bestehender Projekte und Anlaufstellen zum Thema Fachkräfte im Landkreis Altenkirchen sowie in der Region Westerwald.

Die Broschüre wurde vom Mudenbacher Unternehmen Gehrke Media gestaltet. Sie ist digital auf der Webseite der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen www.wirtschaftsfoederung-ak.de abrufbar oder kann als kostenlose Printversion angefordert werden. Ein Großteil der Unternehmen aus dem Landkreis wird in der kommenden Woche postalisch ein Exemplar zugeschickt bekommen. Für weitere Informationen steht Projektleiterin Fides Lang von der Wirtschaftsförderung per E-Mail fides.lang@web.de oder telefonisch 02681 – 81 39 08 zur Verfügung.