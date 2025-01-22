WISSEN – Nächste Stadtführung in Wissen am Sonntag

„Bauwerke, Menschen und Geschichten“ heißt es bei der Führung am 12. Oktober in Wissen. Gästeführerin Dagmar Ueckerseifer gibt bei dem ca. zweistündigen Spaziergang durch den Stadtkern der Siegstadt interessante Infos zu mehreren Stationen – vom früheren Marktplatz bis zur Steinbuschanlage, von den Direktoren-Villen bis zur ehemaligen Brauerei.

Die Führung beginnt um 14 Uhr an der Tourist-Information im Wissener RegioBahnhof. Die Teilnahmegebühr in Höhe von 5 € ist beim Treffen bei der Gästeführerin in bar zu zahlen, Kinder bis einschl. 14 Jahre sind frei. Um Anmeldung in der Tourist-Information Wisserland unter Tel. 02742 2686 oder per Mail (info@wisserlandtouristik.de) wird gebeten. Man kann auch spontan zur Führung kommen, es gilt aber eine maximale Teilnehmerzahl von 20 Personen. Nähere Infos auf wisserland.de/veranstaltungen. Alle Führungen im Wisserland können für Gruppen auch individuell angefragt werden. Eine Übersicht gibt es auf wisserland.de/fuehrungen. Foto: Dominik Ketz