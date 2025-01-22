ALTENKIRCHEN – Nirvana Symphonic Tribute wurde auf Sonntag 18. Januar 2026 verlegt
Leider muss das für Sonntag, 12. Oktober im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen geplante Konzert auf Sonntag, 18. Januar 2026 verlegt werden.
Der Frontmann Sebastian Lanik, quasi der Curt Kobain, hatte einen Unfall und hat sich an der Hand verletzt – leider kann er dadurch zur Zeit keine Gitarre spielen. Hiervon ist die komplette Deutschland-Tournee betroffen und dadurch auch das Konzert in Altenkirchen.
Schnell konnte ein Nachholtermin gefunden werden. Am Sonntag, 18. Januar 2026 öffnet der KulturSalon dann um 19 Uhr die Pforten für das „Nirvana Symphonic Tribute“.
Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht getauscht werden.