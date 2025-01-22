WISSEN – Mit dem Bügeleisen malen? – Bürgertreff lädt zu einem Encaustic-Kurs ein

Man kann tatsächlich mit Bügeleisen und Wachsfarben wunderschöne Bilder malen. Gabriele Führer zeigt in einem Schnupperkurs, wie Encaustic funktioniert.

Alle, die diese Methode kennenlernen möchten, sind herzlich eingeladen: Donnerstag, 18.06.26, 15.00 bis 17.00 Uhr, im Bürgertreff Wissen, Marktstr. 8. Für Materialkosten wird um einen Beitrag von 5 Euro gebeten.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Daher bitte anmelden bei: Gabriele Führer, 015141276993 oder buergertreff.wissen@gmail.com. Foto: Gabriele Führer