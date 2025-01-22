WISSEN – Mahnwache in Wissen

Manuel Viana Rodriguez, Sprecher des Ortsverbands Hamm-Wissen der BÜNDNIS 90/Die Grünen zeigte sich am Ende sehr zufrieden: „Wir haben Flagge gezeigt und unter Beweis gestellt, dass Hass und Hetze keine Option sind“. Man hatte am Samstag zu einer Mahnwache vor dem ehemaligen Wissener Postamt eingeladen. Anlaß war ein Infostand der AfD an gleicher Stelle. Unter den Augen von einem halben Dutzend Polizeibeamten standen sich die Gruppierungen gegenüber und verhielten sich ausser einigen wenigen eher unfreundlichen Zufrufen friedlich. „Lebe so dass die AfD etwas dagegen hätte“, oder „Menschenrechte statt rechte Menschen!“ war auf den Plakaten zu lesen. Ganz vorne mischten „Omas und Opas gegen Rechts“ mit. Erschienen war sogar ein riesiges Fabeltier, ein Einhorn mit Regenbogenfahne. Der Grünensprecher zählte nach einigen Stunden fast 50 Teilnehmer, darunter auch Mitglieder von SPD, CDU und FWG aus Wissen. Auf der Gegenseite waren es etwa zwei Dutzend Personen. (bt) Fotos: Bernhard Theis