ASBACH – Einbruch in die Räumlichkeiten der evangelischen Kirchengemeinde Asbach.

Im Zeitraum zwischen 19. Oktober 2025, 12:00 Uhr und 20. Oktober 2025, 08:00 Uhr drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten der evangelischen Kirchengemeinde Asbach ein. Hebelten eine Tür auf. Zur Zeit liegen der Polizei Straßenhaus noch keinerlei Hinweise zu den Tätern vor. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen im o.g. Tatzeitraum, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei