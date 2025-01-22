WISSEN – Landfrauen besichtigen das Walzwerk in Wissen

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen laden ein zu einer Besichtigung des ehemaligen Walzwerkes in Wissen. Am Freitag, den 4. September 2026 werden wir von Christiane Weber auf einen Spaziergang in die Industriegeschichte der Stadt Wissen geführt. Vor über 100 Jahren errichtet, wurde das Werk schnell zur Arbeitsstätte vieler Metaller, die auch aus der Gegend von Altenkirchen kamen. Treffpunkt ist um 16 Uhr an der Tourist-Information im RegioBahnhof in Wissen. Nach der Führung ist ein Tisch in der Gaststätte „Old Bakery“ reserviert. (Selbstzahler) Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Kostenbeitrag 5 Euro. Anmeldung bis zum 26.08.2026 bei Anka Seelbach Tel.: 0171/2818065 oder Mail: Landfrauen.ak@web.de.