WISSEN – 90-Jähriger aus Wissen wird vermisst

Wissen – Am 13.08.2026 gegen 12:30 Uhr hat ein 90-jähriger Bewohner das St. Josef Seniorenzentrum in Wissen verlassen. Der Bewohner leidet an Demenz und ist räumlich nicht orientiert. Es wird vermutet, dass er sich im Innenstadtbereich in Wissen oder in der Umgebung um Wissen herum aufhält. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen erfolglos.

Personenbeschreibung: Heutige Bekleidung ist unbekannt. Der Herr trägt keine Brille und verwendet keine Gehhilfe. Er ist zwar mobil, jedoch auch sturzgefährdet. Ein Foto des Gesuchten finden sie unter folgendem Link: https://s.rlp.de/yggQDJF. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten sich unter der Tel. 02742/9350 bei der zuständigen Dienststelle PW Wissen zu melden. Quelle: Polizei