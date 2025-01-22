WISSEN – Kreisjugenddelegiertenversammlung des Schützenkreises 131 Altenkirchen

Am 20. März 2026 fand im Schützenhaus des Wissener Schützenvereins die alljährliche Kreisjugenddelegiertenversammlung statt. Kreisjugendleiterin Anke Groß konnte neben Vertretern der Vereine auch den Bezirksjugendleiter Wolfgang Griffel und den Vorsitzenden des Schützenkreises Dirk Euteneuer und seinen Stellvertreter Heinz-Willi Ellert begrüßen. Bevor es aber zu der eigentlichen Versammlung kam, sollte noch die Jungmajestät ermittelt werden. Insgesamt fünf Jugendkönige und Jugendköniginnen traten im fairen Wettkampf. Geschossen wurde mit Luftgewehr freihändig und es galt die Teilerwertung. Dies bedeutet, dass der „beste Schuß“ gewertet wird. Das Ergebnis wurde aber erst zum Ende der Versammlung bekanntgegeben.

In der eigentlichen Versammlung standen auch keine Wahlen an, so dass die Tagesordnung relativ schnell abgehandelt werden konnte. Anke Groß stattete ihren Bericht ab. Sie konnte von den Veranstaltungen des vergangenen Jahres berichten. Als Veranstaltungsort für den diesjährigen Kreisjugendtag, wo dann auch das Kaiserschießen stattfindet, wurde Orfgen gewählt. Der Kreisjugendtag find am 29. August 2026 statt.

Mit Spannung wurde dann das Ergebnis des Königsschießens abgewartet. Letztendlich war es Justus Janssen vom Wissener SV, welcher mit einem Teiler von 77 den Titel errang. Auf Platz 2 war Sarina Weber vom SV Weitefeld mit einem Teiler von 95,4 und Platz 3 belegte Silja Schneider vom SV Leuzbach-Bergenhausen mit einem Teiler von 118,9. Kreisvorsitzender Dirk Euteneuer überreichte gemeinsam mit Jugendleiterin Anke Groß die Königskette.