FLAMMERSFELD – Erfolgreiche KUP-Prüfung in der Taekwondoabteilung des VfL Oberlahr/Flammersfeld e.V.

Was für eine Energie in der Sporthalle der Raffeisen Grundschule in Flammersfeld. Ziel aller Prüflinge an diesem Tag: Den höheren Gürtelgrad im Taekwondo bestehen. Neben dynamischen Basistechniken, Selbstverteidigung, Einschrittkampf und Pratzensparring war der Formenlauf (Poomsae) ein wesentlicher Bestandteil der Prüfung. Hier zeigten die Kinder einen Kampf gegen einen imaginären Gegner mit vorgeschriebenen Angriffs- und Verteidigungstechniken und deren koreanische Benennung.

Besonders beeindruckt waren die Eltern vom letzten Prüfungsteil, dem Bruchtest mit Brettern aus Holz. Es wurden Hand- und Fußtechniken ausgeführt. Hier zeigten die höheren Gürtelgrade beeindruckende Drehkicks.

Prüfer, Mungyo Choi aus Bonn (7. Dan Taekwondo), nahm die Prüfung ab und zeigte sich sehr zufrieden mit den Leistungen.

Die Prüfung bestanden haben: 6. KUP, Grün: Theresa Hoben und Jamie-Lee Klein – 4. KUP, Blau: Farzam Baghernezhad, Yannis Pott, Eric Rohkamp, Oskar Schliep und Liesbeth Telke – 3. KUP, Blau-Rot: Roham Baghernezhad, Marlene Enders und Liesbeth Telke. Liesbeth Telke zeigte gute Nerven und machte gleich 2 KUPs an diesem Tag. Prüfungsbester war Oskar Schliep. Er zeigte in allen Disziplinen sehr gute Leistungen.