WISSEN – Kaffeeklatsch beim Bürgertreff Wissen

Der im April gegründete Bürgertreff Wissen hatte erstmals zu einem geselligen Kaffeeklatsch eingeladen. Bei selbstgebackenem Rhabarber- und Erdbeerkuchen, passend zum Wonnemonat Mai, und einer guten Tasse Kaffee oder Tee konnte man sich so richtig erholen im Domizil des Vereins am Marktplatz. Es wurden sogar einige Lieder angestimmt. Willkommen war jedermann. Der Vorstand bat jedoch um eine Spende zugunsten des Treffs, der sich dem Motto „Miteinander – Füreinander“ verschrieben hat.

Am Sonntag, 31. Mai, unternahm die lustige Truppe einen Familienausflug nach Königswinter und den Drachenfels; für den 18. Juni bietet man „Malen mit Bügeleisen“ an und zwei Tage später veranstaltet der Bürgertreff einen Flohmarkt in seinen Räumlichkeiten. Geöffnet für alle Interessenten ist die Einrichtung jeweils am Dienstag und Donnerstag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr. (bt) Foto: Bernhard Theis