WISSEN – Jahrmarkt der katholischen Jugend Wissen öffnet seinen Pforten

Am Samstag (4. Oktober) ist es wieder soweit: Der weithin bekannte Jahrmarkt der katholischen Jugend Wissen öffnet seinen Pforten und das schon zum 56. Mal (!). Der Tag der deutschen Einheit stand dann auch ganz im Zeichen des Aufbaus der gut 30 Essensstände und Verkaufsbuden. Wegen des eingeschränkten Raumangebots musste man einen Teil des Inventars auf den Rathausplatz verlegen, so das große Flohmarktzelt. Die Bühne bleibt jedoch in unmittelbarer Nähe ihres angestammten Platzes unterhalb der Volksbank. Und auch diesmal lockt ein großes Angebot für alle Geschmacksrichtungen. Für das leibliche Wohl ist ohnehin bestens gesorgt. Als Gewinne bei der wieder großzügig bestückten Tombola lockt unter anderem eine mehrtägige Kreuzfahrt nach Skandinavien und ein Balkonkraftwerk. Die Eröffnung ist am Samstag um 10.30 Uhr durch den Schirmherrn Julian Schmitz-Avila (Händler bei der TV-Sendung „Bares für Rares“). Den Abschluss bildet am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr wie immer der Auftritt eines Feuerspuckers. Am späten Freitagnachmittag zeigte sich Jahrmarktssprecher Johannes Bender zufrieden mit dem Fortgang der Aufbauarbeiten: „Die rund 400 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer haben wieder gute Arbeit geleistet“. Bleibt nur noch, dass der Wettergott mitspielt und keine dunklen Wochen nach Wissen schickt. (bt)