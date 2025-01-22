BELLHEIM – Kartoffeldiebstahl auf offenem Feld bei Bellheim

Ein dreister Diebstahl ereignete sich am Donnerstagabend auf einem Feld bei Bellheim. Ein Landwirt hatte nach der Ernte gegen 20 Uhr mehrere Säcke Kartoffeln sowie Erntezubehör am Feld zurückgelassen. Als er 45 Minuten später zurückkehrte, fehlten mehrere volle Säcke mit einem Gesamtgewicht über 100 kg, etwa 30 Kilogramm lose Kartoffeln und mehrere leere Säcke. Der Schaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Quelle Polizei