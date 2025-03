WISSEN – Infoabend Einbruchschutz – Wie schütze ich mein Zuhause? Videoüberwachung ist nicht alles!

Für Donnerstag, den 20. März 2025 lädt die Polizei und die Verbandsgemeinde Wissen im Rahmen der Sicherheitskooperation „Sicherheit in der Region Wisserland“ zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Einbruchschutz“ ein. Diese findet ab 17 Uhr im Foyer der Veranstaltungshalle kulturWERKwissen (Walzwerkstraße 22) statt und richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger der Region. Die Teilnahme ist kostenlos, für Getränke ist gesorgt. Die Zahlen der Einbrüche in unserer Region stehen im Verhältnis sehr gut dar. Trotzdem sollen alle Möglichkeiten genutzt werden, um diese Entwicklung aufrechtzuerhalten. Bei der Präventionsveranstaltung werden Experten wertvolle Tipps und Strategien vorstellen, wie man sich und sein Zuhause besser schützen kann.

An diesem Abend wird ihnen die aktuelle Sicherheitslage, Fallzahlen und typische Vorgehensweisen der Täter von der Kriminalpolizei Betzdorf erläutert. Die Fachberater für Einbruchschutz des Polizeipräsidium Koblenz geben ihnen in einem kurzweiligen Vortrag einen Überblick über die aktuellen technischen Sicherungsmethoden für ihr zu Hause. Im Anschluss stehen ihnen die Verantwortlichen der Polizei- und Kriminalinspektion Betzdorf, der Polizeiwache Wissen sowie die polizeilichen Präventionsberater mit ihrem Einbruchschutzmobil für Fragen zur Verfügung.

Wir laden herzlich ein, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und gemeinsam für mehr Sicherheit in unserer Region zu sorgen. Gemeinsam können wir einen Unterschied machen – kommen Sie vorbei und setzen Sie ein Zeichen für ein sicheres Wissen! Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Ordnungsamt Wissen unter der Telefonnummer 02742/939-199 oder per E-Mail an ordnungsamt@rathaus-wissen.de. Quelle: Polizei