KOBLENZ – Bluesgitarrist und -sänger Henrik Freischlader gastiert im Café Hahn in Koblenz

In, für das Café Hahn, gewohnt gemütlicher Atmosphäre, begrüßte der gebürtige Kölner Bluesgitarrist und -sänger Henrik Freischlader, gemeinsam mit seinen beiden Bandkollegen, hunderte von Fans im gut gefüllten Konzertsaal. Schon zu Beginn wurde es sehr emotional, als Freischlader das Publikum in eine Schweigeminute, für den im November 2024 verstorbenen, geliebten Bandkollegen Moritz „Mr. Mo“ Fuhrhop, welcher damals an der Hammondorgel brillierte, mitnahm.

Sodann begann das abwechslungsreiche, stimmungsvolle Blueskonzert, wie man es von Freischlader nicht anders gewohnt ist. Mit einer gelungenen bunten Mischung seines wahrlich großen Repertoires verzauberte das Trio das Publikum. Von Bluesrock bis -ballade war alles dabei. Unterstrichen wurden die Songs mit Freischladers wunderbarer, einzigartiger Bluesstimme, wodurch der ein oder andere Gänsehautmoment entfacht wurde. Mit jedem einzelnen Song nahm Freischlader seine Fans mit in seine Welt des Blues. Nach diesem grandiosen Auftritt kamen die drei großartigen Musiker natürlich nicht ohne eine Zugabe von der Bühne. (ariwa) Fotos: Ariane Isele