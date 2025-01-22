WISSEN – IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen überreicht Zeugnisse an Absolventinnen und Absolventen der Winterprüfung 2025/2026

120 Absolventinnen und Absolventen gewerblich-technischer und kaufmännischer Ausbildungsberufe aus dem Landkreis Altenkirchen nahmen gemeinsam mit Familienangehörigen und Freunden an der feierlichen Zeugnisübergabe im Kulturwerk in Wissen teil.

Die Absolventinnen und Absolventen gehören zu den insgesamt über 140 Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmern, die ihre duale Berufsausbildung in Industrie, Handel und Dienstleistungen in der Winterprüfung 2025 nach drei oder dreieinhalb Jahren Ausbildungszeit erfolgreich abgeschlossen haben.

Kristina Kutting, Regionalgeschäftsführerin der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen und Neuwied, betonte die Bedeutung der dualen Ausbildung: „Sie haben einen entscheidenden Meilenstein erreicht, der den Grundstein für Ihre berufliche Karriere legt. Gleichzeitig möchte ich Sie ermutigen, nie aufzuhören, dazuzulernen. Lebenslanges Lernen ist der Schlüssel, um auch in einer dynamischen Arbeitswelt erfolgreich zu bleiben. Nutzen Sie Fort- und Weiterbildungen, um sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Mit Neugier, Offenheit und einer positiven Haltung stehen Ihnen alle Türen offen.“

„Die Absolventinnen und Absolventen haben in einer Zeit des Wandels gezeigt, dass sie fachlich, digital und persönlich gut aufgestellt sind.

Das duale Ausbildungssystem bietet ihnen eine verlässliche Basis für den weiteren beruflichen Weg. Berufliche Bildung eröffnet nachhaltige Chancen – ganz im Sinne von: Karriere mit Lehre.“

Michael Schimmel, Schulleiter der Berufsbildenden Schule Betzdorf-Kirchen, und Burkhard Schneider, Schulleiter der Berufsbildenden Schule Wissen

Kristina Kutting bedankte sich zudem ausdrücklich bei den ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern, den Berufsschulen der Region, den Ausbilderinnen und Ausbildern in den Unternehmen sowie dem Team der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen. Ohne deren engagierten Einsatz wäre die erfolgreiche Durchführung der Prüfungen und die hohe Qualität unseres dualen Ausbildungssystems nicht möglich.

Die IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen gratuliert allen Absolventinnen und Absolventen herzlich zu ihrem Erfolg und wünscht ihnen für ihren weiteren beruflichen Weg alles Gute.

Gewerblich-technische Berufe – 12 verschiedene Berufe

1 Anlagenmechaniker

1 Berufskraftfahrer

13 Elektroniker für Betriebstechnik

1 Fachkräfte für Metalltechnik – (Montagetechnik)

16 Industriemechaniker

7 Konstruktionsmechaniker

2 Maschinen- u. Anlagenführern

11 Mechatroniker

8 Technische Produktdesigner – Maschinen- u. Anlagenkonstruktion

3 Technische Systemplaner – Stahl- u. Metallbautechnik

2 Werkzeugmechaniker

7 Zerspanungsmechaniker

72 Personen

Kaufmännische Berufe – inkl. Gastronomieberufe – 9 verschiedene Berufe

22 Bankkaufleute

7 Fachinformatiker

1 Fachkräfte für Lagerlogistik

3 Fachlageristen

11 Industriekaufleute

9 Kaufmann -frau für Büromanagement

2 Kaufmann -frau im E-Commerce

2 Kaufmann -frau im Einzelhandel

3 Verkäuferin

60 Personen