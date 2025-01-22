KOBLENZ – Hochschule Koblenz ernennt Prof. Dr. Bernd Zimmermann zum Professor für Wirtschaftsinformatik und Digitale Transformation / Neue Doppelrolle als CIO

Die Hochschule Koblenz hat Prof. Dr. Bernd Zimmermann zum Professor im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften berufen. Er übernimmt das Lehrgebiet „Digitale Transformation und Wirtschaftsinformatik“ und wird zugleich neuer Chief Information Officer (CIO) der Hochschule.

Akademische Ausbildung und beruflicher Einstieg

Zimmermann studierte Geowissenschaften an der Universität zu Köln und promovierte am Forschungszentrum Jülich. Nach der Gründung eines eigenen Technologieunternehmens wechselte er in die IT-Beratung zur SQS AG, wo er Projekte unter anderem für das deutsche Mautsystem, die Finanzverwaltung und die DHL-Packstation verantwortete. 2005 schloss er einen MBA an der Rheinischen Hochschule Köln und der East London Business School ab.

Leitende IT-Positionen und internationale Erfahrung

Ab 2006 hatte Zimmermann bei DHL verschiedene leitende IT-Funktionen inne. Von 2014 bis 2020 war er CIO der DHL Express Germany und trieb dort die Internationalisierung der IT sowie Maßnahmen zur Informationssicherheit voran. Zuletzt leitete er die IT der Klingelnberg AG und etablierte dort unter anderem ein AI-Scouting-Programm zur Analyse von KI-Potenzialen in Unternehmensprozessen.

Ziele als Professor für Wirtschaftsinformatik und Digitale Transformation

An der Hochschule Koblenz möchte Prof. Zimmermann seine umfangreiche praktische Erfahrung einbringen: „Als Professor für Wirtschaftsinformatik und Digitale Transformation möchte ich das praxisnahe IT-Know-how unserer Studierenden stärken und ihnen die Kenntnisse vermitteln, die sie als Berufseinsteigerinnen und -einsteiger benötigen“, betont Zimmermann.

Strategische IT-Planung für die Hochschule Koblenz

In seiner Funktion als CIO plant er, eine umfassende IT-Strategie für die Hochschule Koblenz zu entwickeln: „Wir wollen unsere Projekte auf gemeinsame Ziele ausrichten, die Informationssicherheit stärken und eng mit Fachbereichen, Verwaltung und Studierenden zusammenarbeiten“, sagt Zimmermann.

Privates Engagement und Ehrenamt

Privat lebt der dreifache Vater in Königswinter bei Bonn. Er engagiert sich im Artenschutz und gründete den ersten deutschen Artenschutzverein für Honigbienen, dessen Wiederansiedlungsprojekt wissenschaftlich in Kooperation mit der Universität Bonn begleitet wird.

Foto: Prof. Dr. Bernd Zimmermann, Professor für Wirtschaftsinformatik und Digitale Transformation/ CIO und Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz (v.li.n.re.), Bild: Hochschule Koblenz, René Dünnes