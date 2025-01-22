WISSEN – HV Vallendar II gegen E-Jugend SSV 95 Wissen (14:16) Erster Sieg – Auswärtssieg

Da war die Halle fast zu klein, als der Schlusspfiff ertönte und die Handballer ihren ersten Sieg fast wie eine Olympiamedaille feierten. Die Freude stand den Spieler und Spielerinnen ins Gesicht geschrieben und stolz waren sie alle und das konnten und durften sie auch sein. Es war ein Spiel mit zwei Mannschaften auf Augenhöhe mit dem besseren, aber verdienten Ende für die Mannschaft des SSV95 Wissen, denn hier wurde konzentriert bis zum Ende gekämpft. Besonders erwähnenswert ist auch, dass fast alle Feldspieler sich in die Torschützenliste eintragen konnten. Es war einfach nur toll und macht Lust auf mehr.