ERPEL – Straßenverkehrsgefährdung in Erpel, auf der B 42

Montagmittag, den 23.02.2026, gegen 13:17 Uhr kam es in Erpel, auf der B 42, kurz hinter dem Ortseingangsschild, zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der Fahrer eines dunklen Citroen Berlingo geriet mit seiner linken Fahrzeugseite über die Fahrstreifenbegrenzung auf die Gegenfahrbahn. Nur durch die schnelle Reaktion des entgegenkommenden Fahrzeugführers, der nach rechts auswich, konnte ein Verkehrsunfall verhindert werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzten. Quelle Polizei