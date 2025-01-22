WISSEN – Herbstfahrt des VdK Ortsverband Wissen nach Nortorf bei Kiel in Schleswig-Holstein

Anlaufstelle war das Hotel „Alter Landkrug“. Die VdK Gruppe mit 45 Personen unternahm bei gutem Herbstwetter wunderschöne Tagesausflüge mit dem Gästeführer Ludwig Rees. Mit viel Freude präsentierte er die Highlights Seiner Heimat: Holsteinische Schweiz, Plöner Schloss, Plöner See Malente und Eutin, Schleswig, Holm. Stadtbummel in Lübeck, Marzipanspeicher, Lübecker Tor und Dom, Ausflugsfahrt zur Schlei, Führung in Schleswig, Historische Fischerssiedlung in Holm, Schifffahrt mit dem Schaufelraddampfer „Schlei Princess“

Zu den geselligen Teilen der Reise gehörten neben dem kleinen „Bus-Frühstück“ auf der Hinfahrt, auch eine nächtliche Überraschung (00:10 Uhr) in Form eines Feueralarmes im Hotel mit Polizei und Großeinsatz der Feuerwehr aus Nortorf. Alle Gäste waren wieder Hellwach!!!

Bei der Rückfahrt Richtung Heimat wurde ein Zwischenstopp mit Gelegenheit zum Mittagessen im „Landgasthof Simonsmeier“ in Nordkirchen eingelegt. Es war wieder eine sehr schöne und abwechslungsreiche Reise des „VdK Ortsverbandes Wissen“, in Zusammenarbeit mit „Clubreisen Brandenburger“ und dem Busunternehmen „Haas“ aus Weyerbusch. Ein Dank ging an den Busfahrer „UDO„