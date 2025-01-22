ALTENKIRCHEN – Biertasting. Am Donnerstag, den 13. November gibt es Wissenswertes aus dem Handwerk des Brauens

Aus einer kleinen Handwerksbrauerei direkt im Genusskreislauf zwischen Hirn und Magen. In circa zwei Stunden können sie vieles über die Grundlagen des Bierbrauens erfahren. Es wird um die verschiedenen Verfahren der Bierherstellung gehen, die Rohstoffe und um die unterschiedlichen Bierstile. Damit es nicht zu theoretisch wird und die Sinne nicht zu kurz kommen, gibt es verschiedene Biersorten zur Degustation.

Unser Experte braut selbst Klassiker und Newcomer, traditionelle Bierstile wie auch kreative, saisonale Bierspezialitäten. Handwerklich, in Kleinmengen und unabhängig von Großbrauereien. Erleben sie Biere die anders, ungewöhnlich, kreativ und experimentell sein können. Lernen sie das Anschauen, Schmecken und Beschreiben von Bier und vergessen dabei nicht den Spaß und Genuss.

Das Biertasting findet am Donnerstag, den 13. November von 18.30 bis 20.30 Uhr statt. In der Gebühr von 27 € sind die Getränke bereits enthalten. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.