WISSEN – Gemeinsame Veranstaltung der Kolpingsfamilie Wissen und der Katholischen Frauengemeinschaft Wissen

„Kinder kritzeln, zeichnen, malen … Was uns Kinderzeichnungen sagen“. Am Mittwoch, 12. Februar 2025 findet ab 15.00 Uhr im Kolpingraum des katholischen Pfarrheims Wissen wieder eine gemeinsame Veranstaltung der Kolpingsfamilie und der KFD Wissen statt.

Unter dem Thema „Kinder kritzeln, zeichnen, malen … Was uns Kinderzeichnungen sagen“ gibt es bei Kaffee und Plätzchen einen Nachmittag für Eltern, Großeltern und andere Interessierte. Alle, die einen genaueren Einblick gewinnen wollen, was uns Kinderzeichnungen verraten und was Kinder mit ihren meist phantasievollen Bildern ausdrücken wollen, sind herzlich willkommen.

Anhand von zahlreichen Beispielen werden von der Referentin Mia Geimer-Stangier ausgewählte Entwicklungsmerkmale des kindlichen Gestaltens von der „Kritzelphase“ über die „Kopffüßler“ bis zur „Vollform“ des Menschen und zur Gestaltung des Raums im Bild aufgezeigt.

Die beiden pfarrlichen Gemeinschaften laden herzlich ein und auch Gäste sind natürlich wie immer gerne gesehen. Die Verantwortlichen bitten um eine Anmeldung bei den jeweiligen Vorsitzenden – Richard Walter (02742/71939) und Waltraud Hammann (01728024954) – oder der Referentin Mia Geimer-Stangier (02742/4610), damit für Kaffee und Gebäck geplant werden kann. Foto: Mia Geimer-Stangier