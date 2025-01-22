WISSEN – Gebäudebrand in Wissen

Allein die gigantische Rauchsäule und mehrere Explosionen werden den Wissenern noch lange im Gedächtnis blieben. Am Abend des 24. Juli war in einem Industriegebäude in einer Nebenstraße des Köttinger Wegs ein Brand ausgebrochen. Was zunächst eher nach einem Routinefall aussah, entwickelte sich innerhalb von kürzester Zeit zu einem Einsatz, der sich bis in die Morgenstunden des Samstags hinzog. Neben den drei Löschzügen der Verbandsgemeinde Wissen waren Einheiten aus Hamm, Kirchen, Betzdorf/Gebhardshain und Steinebach vor Ort. Dazu die Drohnenabteilung des Löschzugs Rosenheim, das THW Betzdorf, die Polizei und mehrere Helfer der DRK-Bereitschaften Wissen und Birken-Honigsessen. Am Ende hatte allein die Feuerwehr rund 120 Kräfte mobilisiert, so Wehrleiter Stefan Deipenbrock. Die Industriehalle und mehrere Fahrzeuge im Außenbereich wurden trotz aller Mühe der Rettungskräfte total zerstört. Von dem Wohnungstrakt blieben nur einige Mauern stehen. Die einzige Bewohnerin hatte sich zum Glück rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Sie wurde in die Obhut von Verwandten aufgenommen. Von einer auf das Gelände einer unmittelbar angrenzenden Baufirma geflogenen Gasflasche waren nur noch Fetzen übrig. Ein im Kellergeschoss untergebrachte Mechanische Fertigung mit ihren vielen Maschinen war wohl nur eher gering betroffen. Noch am Samstagmorgen hatte eine Spezialfirma die zum Komplex führende Gasleitung abgetrennt. Wo die Ursache des verheerenden Brandes mit einem sehr hohen Sachschaden liegt, wird derzeit noch ermittelt. (bt) Fotos: Bernhard Theis