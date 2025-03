WISSEN – Führungen in Wissen starten wieder

Die Saison der Führungen im Wisserland beginnt: Die nächste Stadtführung „Bauwerke, Menschen und Geschichten“ mit Dagmar Ueckerseifer wird es am 30. März um 14 Uhr in Wissen geben. Einst größter Montanindustrie-Standort im Kreis Altenkirchen, beheimatet die Stadt heute das kulturWERKwissen. Von dort führt der Weg zur katholischen Kirche Kreuzerhöhung und weiter zum Marktplatz. Hier weilte 1847 Ferdinand Lassalle, einer der Gründerväter der heutigen SPD, um Gräfin Sophie von Hatzfeldt in einem der spektakulärsten Scheidungsprozesse des 19. Jahrhunderts zu vertreten.

Der Mehrgenerationenpark Steinbuschanlage ist heute ein Treffpunkt für Jung und Alt und zugleich ein Platz des Erholens und Erinnerns. Die Direktoren-Villen, das Germania-Hotel und die Gerichtsstraße sind weitere Stationen auf der unterhaltsamen rund 2-stündigen Führung.

Am 6. April gibt es dann ebenfalls um 14 Uhr die erste Stadtführung „Das alte Wissen“ mit Isabella Groß. Diese Tour begibt sich auf eine Zeitreise in das Wissen vor der Industrialisierung – man darf auch hier auf Geschichte und Geschichten gespannt sein.

Die erste Führung „Die Geschichte des Walzwerks und seine Bedeutung für das Wisserland“ mit Christiane Weber gibt es am 17. April um 14 Uhr. Die Teilnehmer tauchen in die Zeit der Montanindustrie und ihrer Facetten und Folgen für das Wisserland ein.

Alle Führungen beginnen an der Tourist-Information im Wissener RegioBahnhof. Dort muss sich vorher angemeldet werden, eine Teilnahme ohne Anmeldung ist nicht möglich. Die Anmeldung ist per Mail (info@wisserlandtouristik.de), telefonisch (02742 2686) oder persönlich möglich. Die Teilnahme kostet 5 € pro Person, Kinder bis einschl. 14 Jahre nehmen kostenlos teil. Es gilt eine maximale Teilnehmerzahl von 20 Personen. Weitere Infos zu den Führungen und Terminen auf wisserland.de (Freizeit bzw. Veranstaltungen). Foto ehem. Walzwerk: Archiv VG Wissen