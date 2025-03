HÜTSCHENHAUSEN – 82-Jährige aus Hütschenhausen – Spesbach (Kreis Kaiserslautern) wird vermisst

Die Polizei sucht nach einer 82-jährigen Seniorin aus Hütschenhausen. Die Frau ist dement und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie wird seit Montag von zuhause vermisst. Aktuell gibt es Hinweise darauf, dass sie bei Spesbach gesehen wurde. Die Vermisste machte sich wie gewöhnlich am Montag gegen 11 Uhr zu einem Spaziergang auf. Ihr Weg führt üblicherweise nördlich von Hütschenhausen in Richtung des Hundeheims. Ihre Runde dauert etwa zwei Stunden. Nachdem die Frau bis zum Abend jedoch nicht zurückgekehrt war, wandten sich Angehörige an die Polizei und meldeten sie vermisst.

Noch am Abend und während der Nacht suchten Helfer nach der 82-Jährigen. Polizei, Feuerwehr und eine Rettungshundestaffel waren im Einsatz. Unterstützt wurden die Suchmannschaften von einem Polizeihubschrauber. Die Suche wurde am Dienstag fortgeführt und konzentriert sich zur Stunde auf den südlichen Bereich von Spesbach.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe: Wer hat die 82-Jährige gesehen oder kann Hinweise auf Ihren Aufenthalt geben?

Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß, hat nackenlange graue Haare und ist von schlanker Statur. Sie dürfte unter anderem mit einer dunkelgrauen Weste, beigefarbenen Jogginghose, grauer Bommelmütze und grauen Turnschuhen bekleidet sein. Fotos der Vermissten finden Sie unter https://s.rlp.de/UnloPTl auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369-14399 entgegen. Quelle: Polizei