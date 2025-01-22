WISSEN – Förderschule auf dem Wissener Alserberg beteiligt sich an der Sternsingeraktion

Seit etwa 40 Jahren beteiligt sich die Förderschule auf dem Wissener Alserberg an der Sternsingeraktion des Kindermissionswerks der katholischen Kirche. Vor wenigen Tagen war es wieder soweit. Alles in allem 56 Schülerinnen und Schüler liessen sich voller Begeisterung mit bunten Gewändern und goldenen Kronen als Könige ausstaffieren. Mit dabei war auch eine Abordung der drei Klassen an der Realschule auf dem Altbel. Dann ging es in kleinen Gruppen in der Begleitung von Lehrpersonal durch die ausgedehnten Straßen des Alserbergs zu den Häusern und dies trotz Dauerregen. Oftmals wurden die Kinder schon erwartet. „Wir kommen aus dem Morgenland, wir kommen geführt von Gottes Hand und wünschen euch ein fröhliches Jahr“ oder „Wir bitten dich segne dieses Haus und alle die da gehen ein und aus“ trug man vor und hinterliess als Dankeschön einen Aufkleber mit dem Segenswunsch „20*C+M+B+26“ an den Haustüren. Als „Gegenleistung“ gab es Bares in die Sammelbüchsen und allerhand Süßigkeiten. Wer nicht zuhause war, hatte oftmals eine gut gefüllte Tüte neben dem Eingang plaziert. Da immer noch einzelne Spenden nachgereicht werden, steht bis jetzt nur ein vorläufiges Sammelergebnis fest: 885,42 Euro. Der stolze Betrag ist umgehend dem katholischen Pfarrbüro Wissen übergeben wurden. (bt) Fotos: Bernhard Theis