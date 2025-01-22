BAD MARIENBERG – Sachbeschädigung von Kircheninventar in Bad Marienberg

Im Tatzeitraum zwischen 13. Januar 2026 / 10:30 Uhr und 14. Januar 2026 / 17:30 kam es durch Unbekannte zu Unfugshandlungen sowie einer Sachbeschädigung in der evangelischen Kirche in Bad Marienberg. In diesem Zusammenhang wurde eine in der Kirche positionierte Vase beschädigt sowie diverse Gegenstände wahllos in der Kirche verteilt. Zeugenhinweise zur Tataufklärung werden erbeten! Quelle Polizei