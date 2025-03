WISSEN – Es ist vollbracht – der Ernst des Lebens kann beginnen

Es ist vollbracht – der Ernst des Lebens kann beginnen. Am Montag, 24. März, standen die letzten mündlichen Abiturprüfungen auf der Tagesordnung des Wissener Kopernikus-Gymnasium. 40 von 44 jungen Damen und Herren hatten es schließlich geschafft und damit die Befähigung zum Hochschulstudium in der Tasche. Jetzt war Grund zum Feiern. Am Nachmittag gegen 15 Uhr fanden sich auf dem Schülerparkplatz gut zwei Dutzend teilweise schon geschmückte Fahrzeuge ein. Man versah den Rest ebenfalls mit Ballons und der Beschriftung „Abi 2025“. Ganz fleißige Schüler sprühten den Schriftzug noch schnell auf weisse Tücher, die anschließend diverse Motorhauben verschönerten. Alsbald setzte sich der Corso in Bewegung und steuerte die Wissener Innenstadt an. Fröhlich hupend ging es am Regiobahnhof entlang Richtung ehemaliges Postgebäude. Dort und am Rathaus warteten schon ganze Trupps Verwandter und Freunde auf die Feiernden, die heftig aus den Autofenstern winkten. Der Corso steuerte weiterhin Birken-Honigsessen sowie Hamm und Etzbach an, bevor es erneut durch die Siegstadt ging. Die Zeugnisausgabe findet am heutigen Freitag statt. Der große Abiball im Kulturwerk steigt am Samstag. (bt) Fotos: Bernhard Theis