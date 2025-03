NEUWIED – Johanna Löwenherzpreis an Zwei verdiente Frauen aus der Region vergeben

Für die Rechte von Frauen setzte sich Johanna Loewenherz aus Rheinbrohl zu einer Zeit ein, da diese von der Männerwelt Ende des 19. Jahrhunderts noch als so etwas wie eine Utopie angesehen wurden. Der nach der engagierten Frauenrechtlerin, Schriftstellerin und Politikerin benannte Johanna-Loewenherz-Ehrenpreis geht an zwei starke Frauen meistens aus der Region. Die Johanna-Loewenherz-Stiftung zeichnet in diesem Jahr die Fotojournalistin Johanna Maria Fritz und die Fachanwältin Sonja Hirschberger aus.

Johanna-Maria Fritz ist 30 Jahre alt. Sie wurde in Baden-Baden geboren und lebt in Berlin, seit sie 16 ist. Sie ist Mitglied der Agentur Ostkreuz und wird von der Galerie Artco vertreten. Da sie als Berichterstatterin meist in Kriegsgebieten unterwegs ist, wurde sie bei der Preisverleihung durch ihre Mutter Daniela Fritz vertreten, die den Preis entgegen nahm. Daniela Fritz freute sich über die Auszeichnung ihrer mutigen und starken Tochter, die sich seit Jahren besonders für Frauenrechte in den Kriegsgebieten einsetzt.

Die zweite Preisträgerin, Sonja Hirschberger, 1959 in einem Dorf Niederbayern geboren hat Rechtswissenschaften studiert. Als Fachanwältin für Familienrecht ist sie seit vielen Jahren im Frauenzentrum Bad Honnef ehrenamtlich tätig. Dort setzt sie sich mit ihrem Fachwissen für die Rechte benachteiligter Frauen und ihren Kindern ein.

Mit Preisgeld, Urkunde und Blumenstrauß ausgezeichnet wurden noch einige Fotos mit Landrat und der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Neuwied gemacht, ehe es zum Umtrunk ins Foyer des Röntgenmuseums ging. Das Musikalische Rahmenprogramm wurde von Musikschülerinnen der Musikschule der Stadt Neuwied gestaltet. Am Klavier die Schwestern Ariane und Carina Kirst und Evelyn Warjuschin. Bei Fingerfood und Wein aus der Region hatten geladenen Gäste aus ehemaligen Preisträgerinnen der Bürgerschaft und Politik noch Gelegenheit für anregende Gespräche. (mabe) Fotos: Marlies Becker